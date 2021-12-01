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|Вид фанеры
|Цена за лист
|Фанера ФК 4 мм
|от 273 р. за лист
|Фанера ФК 10 мм
|от 570 р. за лист
|Фанера ФК 6 мм
|от 382 р. за лист
|Фанера ФК 8 мм
|от 476 р. за лист
|Фанера ФК 21 мм
|от 1157 р. за лист
|Фанера ФК 18 мм
|от 991 р. за лист
|Фанера ФК 15 мм
|от 840 р. за лист
|Фанера ФК 3 мм
|от 221 р. за лист
Где применяется фанера ФК?
Фанера ФК - это древесно-слоистая плита, слои которой склеиваются с помощью карбамидоформальдегидного состава. Аббревиатура расшифровывается так: A - фанера, К - карбамидный клей. В основном в качестве сырья для производства такой фанеры используется березовая древесина и другие лиственные породы деревьев. Иногда применяется комбинация нескольких сортов.
Фанера марки ФК отличается прочностью и универсальностью применения. Главное ее достоинство - дешевизна. Но не рекомендуется использовать ее в условиях повышенной влажности или местах с высокой вероятностью возгорания. Например, не подходит такая фанера для внешних строительных работ, изготовления уличных щитов и конструкций, помещений с высокой влажностью воздуха. Зато она с успехом может применяться для создания мебели, производства упаковочной тары и облицовки стен.
Фанера делится на сорта и типы обработки. Чем лучше качество верхних слоев, тем выше сорт. Фанера может быть шлифованной (Ш) или нешлифованной (НШ). В зависимости от наличия обработки и с двух или одной стороны, она будет маркироваться сочетанием букв и цифр. Например, ФК 2/2Ш2 - это фанера сорта 2/2, шлифованная с двух сторон.
Нужна ФК фанера в Краснодаре? Обратитесь к нам. Выполним доставку материала в любом количестве и в любую часть города. При необходимости - сделаем распил листов.
Есть ли у вас доставка для Фанера ФК?
У вас есть возможность заказать доставку по Краснодару. Для этого вам следует указать адрес, куда нужно доставить, во время оформления заявки или сказать его нашему менеджеру лично.
Есть ли у вас распил для Фанера ФК?
Конечно. Если вам нужно распилить фанеру — мы это сделаем по нужным размерам. Цена распила 1 листа — от 150 руб. Чтобы обсудить детали этой услуги, предлагаем вам связаться с нашими специалистами по телефонам, которые указаны на сайте.
Работаете ли вы с физическими лицами в Краснодаре?
Если вы интересуетесь Фанера ФК, тогда да, мы работаем с физлицами по данному материалу. Все условия работы и оплаты предварительно уточняйте у нашего менеджера.
Хочу купить 1 лист Фанера ФК, возможно?
Конечно. Можем продать 1 лист фанеры. Что касается доставки и самовывоза этого товара — уточняйте в нашем колл-центре.
Пн-Пт с 9:00-17:30
Сб-Вс с 10:00-17:00
Московская область, Ленинский район, 26-й км. Каширского шоссе, с. 40Смотреть на карте