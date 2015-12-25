FaneraKrasnodar
FaneraKrasnodar — это надежный поставщик фанеры в Краснодаре. Мы работаем в сфере древесно-плитных материалов вот уже более 6-ти лет. И если раньше реализация наших товаров происходила исключительно в пределах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, и Северо-Запада в том числе, то сегодня мы готовы предложить свои товары оптом, а также в розницу всем без исключения жителям Краснодара.
Основной ценностью нашей компании является оказание услуг на значительном уровне. Поэтому мы уделяем каждому клиенту максимум внимания и заботы, полностью удовлетворяя его желания и потребности. А если необходимо — проводим консультацию по любым вопросам, помогаем выбрать товар или оформить заказ.
Наши специалисты помогут разобраться в большом ассортименте нашей продукции и заказать фанеру с доставкой по выбранному адресу и в сжатые сроки.
Качество предлагаемых товаров было достойно оценено всеми нашими клиентами. Ведь наша компания занимается реализацией только качественной продукции, для изготовления которой использовалось только отборное сырье. Мы не закупаем фанеру, где она имеет низкую цену. А выполняем закупки исключительно у надежных производителей с безупречной репутацией.
Мы не сотрудничаем с перекупщиками, а работаем только с прямыми производителями. Это позволяет нам уходить от больших наценок и устанавливать доступную стоимость на фанеру. Особенно если речь идет об оптовых заказах древесно-плиточных товаров.
Сочетание отменного качества продукции, высокого уровня обслуживания и доступной цены фанеры за лист превращает нашу компанию в отличный вариант для каждого клиента. Поэтому нас любят, и к нам возвращаются. А благодаря гибкой системе скидок и бонусов мы убеждаем в выгодности сотрудничества с нами даже тех, кто трепетно контролирует свои расходы. Ведь с нами можно купить фанеру для каких-либо целей без ущерба бюджету!