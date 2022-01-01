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info@fanerakrasnodar.ru
Краснодарский край, Калининский район, Станица Калининская, yл. Северная 148
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в Краснодаре оптом и в розницу
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Каталог
Фанера ФК
69 товаров
Фанера ФСФ
288 товаров
Ламинированная фанера
27 товаров
Транспортная фанера (гладкая/сетка)
27 товаров
Бакелитовая фанера
19 товаров
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Рассчет фанеры на пол
Компания
О компании
Отзывы
Партнеры
Лицензии
Контакты
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Ресурс 1
Ресурс 1
Каталог
Фанера ФК
69 товаров
Фанера ФСФ
288 товаров
Ламинированная фанера
27 товаров
Транспортная фанера (гладкая/сетка)
27 товаров
Бакелитовая фанера
19 товаров
Применение
Распил
Информация
Условия оплаты
Условия доставки
Гарантия на товар
Возврат товара
Вопрос-ответ
Рассчет фанеры на пол
Компания
О компании
Отзывы
Партнеры
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+7 (861) 205-14-55
Каталог
Назад
Каталог
Фанера ФК
(69)
Фанера ФСФ
(288)
Ламинированная фанера
(27)
Транспортная фанера (гладкая/сетка)
(27)
Бакелитовая фанера
(19)
Применение
Распил
Информация
Назад
Информация
Условия оплаты
Условия доставки
Гарантия на товар
Возврат товара
Вопрос-ответ
Рассчет фанеры на пол
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+7 (861) 205-14-55
Контактная информация
Краснодарский край, Калининский район, Станица Калининская, yл. Северная 148
info@fanerakrasnodar.ru
Наш склад в Санкт-Петербурге
В Москве
Рассчет фанеры на пол
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Рассчет фанеры на пол
Выберите размеры листа фанеры для вашего пола:
1525x1525
2440x1220
3000x1500
2500x1250
3050x1525
Выберите площадь помещения в метрах квадратных:
или введите длину:
и ширину в метрах погонных
Расстояние между лагами (балками):
Сплошное основание без лаг
0,3 метра
0,4 метра
0,5 метра
0,6 метра
0,7 метра
0,8 метра
0,9 метра
1 метр
1,1 метра
1,2 метра
Сколько слоёв фанеры будет настилаться:
В один слой
В два слоя
Если хотите, можете скорректировать цену за лист:
Скорректировать стоимость работ по монтажу фанеры на пол:
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